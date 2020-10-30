Ереван сообщил о гибели жителя Карабаха в азербайджанском плену

Захваченный азербайджанскими войсками в плен 84-летний житель Нагорного Карабаха скончался. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Сегодня ночью скончался 84-летний Миша Мелкумян, который был взят в плен азербайджанскими ВС. Принимая во внимание свидетельства о бесчеловечном и жестоком обращении азербайджанских военных с армянскими пленными, ясно, что могло стать причиной смерти нашего соотечественника», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает армянское информагентство ARKA, накануне в Баку заявили, что Ереван отказывается принимать пленника. Однако Татоян уточнил, что согласно заключению врачей, состояние здоровья 84-летнего мужчины не позволяло осуществить его передачу. Вместе с этим в Армении выражали готовность забрать Мелкумяна, как только ему станет лучше, подчеркнул омбусмен.

Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. После переговоров в Москве стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако перемирие не соблюдалось. Затем очередные договоренности были достигнуты 18 и 26 октября, но взаимные обвинения и бои продолжаются до сих пор.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября выразил уверенность, что залогом долговременного урегулирования в Карабахе станет компромисс. По его словам, необходимо учесть интересы обеих сторон.