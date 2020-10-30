Сотрудники Росгвардии задержаны в Омске за взятки и хранение наркотиков

Уголовное дело возбуждено в отношении троих сотрудников Росгвардии в Омской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Об этом в пятницу, 30 октября, сообщается на сайте СУ СК по региону.

По данным следствия, 22 октября двое сотрудников Росгвардии получили в виде взятки 25 тыс. от подозреваемого в незаконном приобретении наркотических средств. После получения взятки гвардейцы были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ по Омской области.

«Кроме того, в ходе обыска, проведенного следователями регионального Следственного комитета России, в гараже их командира взвода Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области было обнаружено и изъято несколько свертков с наркотическими средствами, общей массой около 70 г, которые ранее, по мнению следствия, были изъяты сотрудниками Росгвардии у граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств», — говорится в публикации.

Подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств командир взвода также был задержан.

Задержанные заключены под стражу, командиру взвода была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В июне сообщалось, что Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики. На кадрах сотрудник вневедомственной охраны, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил одному из них подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело.