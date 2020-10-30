Центр для пациентов с инфарктом и инсультом создадут в Омске

В Омске появится новый сосудистый центр, в котором будут проходить лечение пациенты с инфарктом и инсультом. Он заработает на базе первичного сосудистого отделения БСМП №1.

Больнице выделили более 40 млн рублей на ремонт в приемном отделении и помещениях. В рамках нацпроекта «Здоровье» медицинское учреждение получило дополнительно более 100 млн рублей на покупку нового компьютерного томографа и ангиографа.

В приемном отделении создадут пространство, куда будут доставлять пациентов с подозрением на инфаркт или инсульт, находящихся в тяжелом состоянии. Здесь же после ремонта разместят, в том числе, операционную.

Как сказал ИА «Город55» главврач больницы Александр Мураховский, медики смогут провести обследование и оказать помощь больным в течение получаса. На новом ангиографе будут выполнять стентирование сосудов, тромбоэкстакцию и другие высокотехнологичные вмешательства на головном мозге.

Ранее сообщалось, что в Омске раньше сроков планируют сдать в эксплуатацию психоневрологический интернат, который строят в рамках нацпроекта «Демография».