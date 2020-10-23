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Психоневрологический интернат в Омске планируется достроить раньше срока

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На достройку психоневрологического интерната в Омске дополнительно направят 35,3 млн рублей. Как считает первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, это поможет быстрее сдать объект.

«В связи с опережающими темпами строительства в 2020 году жилого корпуса на 100 мест с культурно-досуговым и спортивно-массовым блоками Омского психоневрологического интерната одобрен перенос 35,3 млн рублей с 2021 года на 2020 год», — пояснил Жуков.

Строительство нового корпуса психоневрологического интерната ведется по нацпроекту «Демография», передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Из федерального и регионального бюджетов на него выделено 560 млн рублей. В нем будут созданы максимально комфортные условия для подопечных: концертный зал, кинозал, спортзал, библиотека, помещения для занятия творчеством.

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