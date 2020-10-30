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Эксперты назвали самые популярные в России мощные автомобили

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В России по итогам III квартала 2020 года выросли продажи подержанных автомобилей мощностью свыше 250 л.с. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса «Авито Авто», поступившем 30 октября в редакцию «Известий».

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Первое место в рейтинге наиболее популярных на вторичном рынке автомобилей мощностью свыше 250 л.с. занимает BMW X5. Средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели в России составила в III квартале 2020 года 875 000 рублей.

На втором месте — Mercedes-Benz S-класс, который в III квартале обходился покупателям в среднем в 770 000 рублей. Третья строчка в рейтинге наиболее востребованных мощных автомобилей с пробегом досталась Mercedes-Benz GLE-класс (средняя цена — 760 000 рублей), а четвертая — BMW 7 серии (средняя цена 700 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Land Rover Range Rover со средней ценой 1 110 000 рублей.

17 сентября сообщалось, что аналитики российского сервиса по продаже автомобилей «Авто.ру» провели 17 сентября среди автомобилистов опрос и выяснили, какие опции им нужны в машине в первую очередь.

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