Прямой эфир

В Челябинске женщина покончила с собой на глазах прохожих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина покончила с собой в Челябинске прямо на улице на глазах у прохожих. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил РЕН ТВ.

Самоубийство произошло ранее в этот день в районе дома 52 на Партизанской улице. По данным телеканала, женщина сначала ходила и что-то кричала на улице, а потом свела счеты с жизнью на территории частного дома. Очевидцы попытались оказать ей первую помощь, но спасти ее не удалось.

Информацию о смерти женщины подтвердили в региональном Следственном комитете. Как пишет сайт kp.ru, по данному факту проводится проверка, у следователей пока нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

17 октября сообщалось, что после убийства москвичкой сожителя и ее суицида московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020