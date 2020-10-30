В Челябинске женщина покончила с собой на глазах прохожих

Женщина покончила с собой в Челябинске прямо на улице на глазах у прохожих. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил РЕН ТВ.

Самоубийство произошло ранее в этот день в районе дома 52 на Партизанской улице. По данным телеканала, женщина сначала ходила и что-то кричала на улице, а потом свела счеты с жизнью на территории частного дома. Очевидцы попытались оказать ей первую помощь, но спасти ее не удалось.

Информацию о смерти женщины подтвердили в региональном Следственном комитете. Как пишет сайт kp.ru, по данному факту проводится проверка, у следователей пока нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

17 октября сообщалось, что после убийства москвичкой сожителя и ее суицида московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.