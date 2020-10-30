Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в Техасе

В Техасе произошло крушение грузового поезда с нефтепродуктами. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает ABC News.

ЧП произошло 29 октября недалеко от границы с Луизианой. Товарный поезд состоял из 15 загруженных и 10 пустых вагонов. В результате крушения значительные повреждения получили пять цистерн, из четырех произошла утечка нефтепродуктов. В настоящее время эксперты оценивают ущерб. Причина аварии также выясняется.

На опубликованных в сети снимках видно, что после аварии на железнодорожных путях образовалось нагромождение вагонов, некоторые из них съехали на обочину, пишет сайт kp.ru. предварительно сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Местные власти эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов в радиусе 1,6 км от места аварии. Также эвакуировали расположенные неподалеку школы и предприятия. Водителям также посоветовали избегать места крушения — крушение произошло рядом с Техасским шоссе 62.

28 октября на Украине в районе города Кривой Рог сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Позднее выяснилось, что причиной крушения поезда стал демонтаж железнодорожного полотна. В настоящее время виновный задержан.