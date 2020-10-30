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Отчеканенную в честь убийства Цезаря монету продали за $3,5 млн

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На аукционе в Великобритании золотую монету, отчеканенную Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря, продали за 2,7 млн фунтов стерлингов ($3,5 млн), сообщается на сайте организатора торгов Roma Numismatics.

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На лицевой стороне золотой монеты, отлитой в 42 году до н.э., изображен профиль Брута, а вокруг портрета вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator, в переводе с латыни «Военачальник Брут») и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан — глава монетного двора в Древнем Риме).

На обратной стороне монеты есть два кинжала и фраза EID MAR (сокр. от Eidibus Martiis в переводе «Мартовские иды» — 15 марта, когда был убит Цезарь). Между орудиями убийства находится фригийский колпак, который в Риме выдавали рабам, получившим свободу.

В настоящее время известно о 88 серебряных и трех золотых монетах EID MAR, две из которых находятся в Британском музее и Немецком федеральном банке.

Проданная монета ранее находилась в коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена.

Гай Юлий Цезарь был убит 15 марта 44 года до н.э. в результате заговора сенаторов во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Они намеревались восстановить Римскую республику, однако не нашли поддержки у населения, которые встали на сторону Марка Антония.

В сентябре на торги был выставлен редкий серебряный доллар 1794 года выпуска. В 2013 году он был продан за рекордные $10 млн.

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