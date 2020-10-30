Назван способ подделать геолокацию на смартфоне

Самым безопасным способом изменить свое местоположение на смартфоне является использование VPN-сервисов, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам специалиста, сервис позволяет избежать, в частности, разницы в цене на авиабилеты и видеоигры, стоимость которой варьируется в зависимости от региона. Однако некоторые магазины считают это нарушением правил использования, отметил Кузьменко.

Также у сервиса есть другие полезные функции, например шифрование и защита передаваемых данных, если человек пользуется мобильным банком с публичной сети Wi-Fi или просто не хочет оставлять «цифровой след» при серфинге. Также использование VPN увеличивает уровень конфиденциальности и безопасности, подчеркнул эксперт.

В то же время следует убедиться, что само приложение не представляет угрозы смартфону. Кузьменко рекомендует использовать приложения VPN только от известных производителей с высокими оценками и положительными отзывами пользователей.

При этом Кузьменко подчеркнул, что использование VPN для обхода заблокированных Роскомнадзором сайтов и других противозаконных целей в России нелегально. Легальность самих VPN-сервисов остается неопределенной, пишет «Прайм» в пятницу, 30 октября.

21 октября адвокат Элеонора Абеле рассказала, что коммерческие компании могут следить за пользователем с помощью геолокации. Чтобы не допустить подобного, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры, подчеркнула эксперт.