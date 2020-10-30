Прямой эфир

Назван способ подделать геолокацию на смартфоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым безопасным способом изменить свое местоположение на смартфоне является использование VPN-сервисов, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Реклама на паузе: Минцифры готовит закон о блокировке телефонного спама
Навязчивые звонки запретят после жалоб абонентов

По словам специалиста, сервис позволяет избежать, в частности, разницы в цене на авиабилеты и видеоигры, стоимость которой варьируется в зависимости от региона. Однако некоторые магазины считают это нарушением правил использования, отметил Кузьменко.

Также у сервиса есть другие полезные функции, например шифрование и защита передаваемых данных, если человек пользуется мобильным банком с публичной сети Wi-Fi или просто не хочет оставлять «цифровой след» при серфинге. Также использование VPN увеличивает уровень конфиденциальности и безопасности, подчеркнул эксперт.

В то же время следует убедиться, что само приложение не представляет угрозы смартфону. Кузьменко рекомендует использовать приложения VPN только от известных производителей с высокими оценками и положительными отзывами пользователей.

При этом Кузьменко подчеркнул, что использование VPN для обхода заблокированных Роскомнадзором сайтов и других противозаконных целей в России нелегально. Легальность самих VPN-сервисов остается неопределенной, пишет «Прайм» в пятницу, 30 октября.

21 октября адвокат Элеонора Абеле рассказала, что коммерческие компании могут следить за пользователем с помощью геолокации. Чтобы не допустить подобного, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры, подчеркнула эксперт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020