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Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

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Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы за свой счет, а с 1 января 2022 года все устанавливаемые счетчики должны быть интеллектуальными.

27 октября Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер (есть у «Известий»), предложив ввести новый подход в оснащении жилых домов счетчиками. В организации считают, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры.

Стоит делать это либо во всем доме, либо не делать вовсе, полагают энергетики. Решать, в каких домах менять старые счетчики на «умные», должны власти субъектов, считают в ассоциации.

Предполагалось, что расходы компаний от установки новых приборов будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. Но, как отметили в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки выше экономии.

По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 млн новых счетчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счетчик на миллиард: поголовную установку умных приборов хотят отменить

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