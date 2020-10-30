В регионах отметили повышенную нагрузку на скорую помощь

О напряженном графике скорой медицинской помощи (СМП) «Известиям» рассказали в профильных ведомствах субъектов, а также представители регионов в парламенте. В Депздраве Москвы, в частности, сообщили о росте числа вызовов по сравнению с прошлым годом на 10–15%.

В Воронежской области также отметили не только усилившуюся нагрузку на машины СМП, но и увеличение количества вызовов с последующей медицинской эвакуацией. Там также подчеркнули, что срок эксплуатации около трети машин составляет более пяти лет.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что проблема не столько в машинах, сколько в дефиците медицинского персонала.

«Очень много больных сотрудников. Машины стоят, но работать на них некому. Мы получали несколько раз машины в прошлом году. Наблюдается нехватка врачей, фельдшеров. Достаточно много сотрудников находится на больничном», — подчеркнул представитель Орловской области в Совфеде.

Врачам приходится работать больше обычного из-за быстрого роста числа заболевших, рассказал «Известиям» сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Во всех регионах, в том числе в Курской области, количество вызовов скорой помощи вырастает в разы. Продолжительность рабочего времени бригад СМП увеличивается. Сезонность сказывается, а нагрузка усиливается, поскольку рядом с COVID-19 находятся грипп и ОРВИ», — подчеркнул Валерий Рязанский.

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