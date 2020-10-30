Прямой эфир
Сюжет:

В регионах отметили повышенную нагрузку на скорую помощь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О напряженном графике скорой медицинской помощи (СМП) «Известиям» рассказали в профильных ведомствах субъектов, а также представители регионов в парламенте. В Депздраве Москвы, в частности, сообщили о росте числа вызовов по сравнению с прошлым годом на 10–15%.

В Воронежской области также отметили не только усилившуюся нагрузку на машины СМП, но и увеличение количества вызовов с последующей медицинской эвакуацией. Там также подчеркнули, что срок эксплуатации около трети машин составляет более пяти лет.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что проблема не столько в машинах, сколько в дефиците медицинского персонала.

«Очень много больных сотрудников. Машины стоят, но работать на них некому. Мы получали несколько раз машины в прошлом году. Наблюдается нехватка врачей, фельдшеров. Достаточно много сотрудников находится на больничном», — подчеркнул представитель Орловской области в Совфеде.

Врачам приходится работать больше обычного из-за быстрого роста числа заболевших, рассказал «Известиям» сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Во всех регионах, в том числе в Курской области, количество вызовов скорой помощи вырастает в разы. Продолжительность рабочего времени бригад СМП увеличивается. Сезонность сказывается, а нагрузка усиливается, поскольку рядом с COVID-19 находятся грипп и ОРВИ», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Потоковое создание: пандемия испытывает на прочность скорую помощь

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020