Российский чемпион назвал свою главную цель на предстоящий бой с Сефери

Двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев рассказал о подготовке к поединку с албанским боксером Нури Сефери. По словам спортсмена, победа является его главной задачей на предстоящий бой, причем в каком раунде это произойдет, не имеет значения.

«Нужно выполнять задачи, которые перед тобой команда ставит. Если получится закончить быстро, будет хорошо. Если бой продлится всю дистанцию — это тоже хорошо. Самый главный результат — это победа», — сказал Железный Гассиев.

Гассиев отметил, что, несмотря на переход в новую весовую категорию, изменений в его тренировках почти не было. Сейчас его вес составляет 107 кг, а его удары, по словам тренера, стали увереннее и сильнее. Боксер признался, что предстоящий поединок должен стать отправной точкой для нового витка в его карьере, так как его главная цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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«Моя цель — стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе»

Ранее Гассиев и Сефери в ходе пресс-конференции в Сочи, организованной МИЦ «Известия», провели дуэль взглядов. Соперники также пожали друг другу руки.

Бой спортсменов пройдет 31 октября. Для Гассиева это дебют в супертяжелом весе. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.