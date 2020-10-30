Бурджанадзе назвала причины укрепления партии Саакашвили

Несмотря на то, что «Единое национальное движение» (ЕНД) бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — самая популярная оппозиционная сила в стране, этой партии не удастся вернуться к единоличному правлению. Об этом в интервью «Известиям» заявила экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в преддверии выборов 31 октября.

«Надеюсь, что на этих выборах победит оппозиция, но я имею в виду всю оппозицию, а не только партию Саакашвили. Конечно, ЕНД — самая сильная оппозиционная партия, к сожалению. Но сейчас главное, чтобы в парламенте образовалась многопартийность, правительство было коалиционным и ни у одной из сил — «Грузинской мечты» или ЕНД — не было абсолютного большинства», — считает политик.

По ее словам, за время правления «Грузинской мечты» сторонники Михаила Саакашвили значительно укрепились на фоне нынешней власти. Однако набрать процент, необходимый для самостоятельного формирования кабинета и утверждения нового премьер-министра, у них не получится, уверена Нино Бурджанадзе.

Парламентские выборы в Грузии пройдут в субботу, 31 октября. Процентный барьер для попадания в парламент по пропорциональным спискам — 1% для партий.

Также Бурджанадзе оценила перспективу улучшения российско-грузинских отношений после выборов.

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