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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД

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Два человека погибли, еще один пострадал при столкновении легковушки и грузовика на МКАД, сообщает в четверг, 29 октября, РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на 22-м километре МКАД. Hyundai врезался в тягач. В настоящее время перекрыты четыре полосы движения. Обстоятельства аварии выясняются.

В ДТП погибли два человека, и еще один пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в этот день в Ивановской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погиб один человек, еще шестеро, в том числе 15-летняя девочка, пострадали. По предварительной версии, 51-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения при попытке объехать припаркованный на обочине грузовик.

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