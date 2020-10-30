Рейсовый автобус и легковушка столкнулись под Иваново

В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Ивановской области погиб один человек, еще шестеро, в том числе подросток, пострадали. Об этом 29 октября рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Владислав Радостин.

«Количество пострадавших выросло до шести человек, среди них девочка 15 лет, все они пассажиры автобуса. Характер травм уточняется, но они не связаны с угрозой для жизни», — цитирует его ТАСС.

Авария произошла в Шуйском районе. По предварительной версии, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Кострома, столкнулся с машиной Lada Granta, после того как 51-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения при попытке объехать припаркованный на обочине грузовик.

Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Ранее в этот день смертельное ДТП произошло под Печорой в Республике Коми. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека и еще двое получили травмы.