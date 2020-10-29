Задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка в Димитровграде

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки в Димитровграде. Об этом в четверг, 29 октября, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

«Подозреваемый в кратчайшие сроки в ходе совместных мероприятий следователей Следственного комитета и сотрудников МВД России по Ульяновской области был установлен и задержан», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день губернатор региона Сергей Морозов потребовал от полицейских незамедлительно разыскать неизвестного, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома в Димитровграде. По данным Морозова, ребенку удалось вырваться на улицу. Прохожие вызвали «скорую» и полицию. Губернатор обращался к жителям Димитровграда с просьбой оказать содействие полиции, если они располагают какими-либо сведениями о преступнике.

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

«По данным следствия, днем 29 октября в лифте многоэтажного дома в городе Димитровграде мужчина напал на 10-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Потерпевшую госпитализировали, в настоящее время ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, ведется поиск свидетелей.

Ранее, 28 октября, стало известно, что суд возобновит следствие против Депардье по делу об изнасиловании. Расследование по жалобе, поданной в августе 2018 года в прокуратуру города Экс-ан-Прованс (юг Франции), прекратили в июне 2019 года.