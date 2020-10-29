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Суздаль получит статус новогодней столицы России зимой 2023/24 года

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Суздаль будет новогодней столицей России зимой 2023/24 года. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила администрация Владимирской области.

Губернатор региона Владимир Сипягин принял участие в совещании с министром культуры России Ольгой Любимовой и назвал наиболее важные и перспективные вопросы сферы культуры Владимирской области.

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«В преддверии 1000-летия Суздаля и масштабных праздничных мероприятий по этому случаю Владимир Сипягин предложил наделить этот древний город статусом новогодней столицы России в 2023/24 году. Эта инициатива была единогласно поддержана участниками видеоконференции», — говорится в сообщении.

Участники мероприятия отметили, что при получении такого статуса особенно остро встает вопрос внешнего облика центра города, а особенно ансамбля Ризоположенского монастыря и Суздальской центральной районной библиотеки. Оба объекта расположены на главном туристическом маршруте.

Сипягин на своей странице в Instagram написал, что к моменту, когда Суздаль будет встречать гостей в статусе новогодней столицы, библиотеку модернизируют.

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1000-летия Суздаля в 2024 году.

«Новогодняя столица России» — проект Министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. В статусе новогодней столицы России – 2021 туристов будет встречать Калуга.

Ранее, в сентябре 2020 года, недалеко от Суздаля, в современном селе Кистыш, открыли памятник Александру Суворову. В населенном пункте было родовое имение великого полководца. Поместье деду Александра Васильевича за заслуги перед Отечеством подарил Петр I. Суворов неоднократно бывал в Кистыше с 1782 по 1793 год. Князь даже спонсировал строительство церкви Василия Великого. Скоро в Кистыше появится музей в честь полководца.

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