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Построенную недавно лыжную базу подожгли в Кургане

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В Кургане в микрорайоне Увал пытались сжечь недавно построенную лыжную базу на Увале. Об этом глава региона Вадим Шумков написал в своем Instagram-аккаунте.

Родители, дети которых занимаются лыжным спортом, рассказали, что новую базу не успели сдать в эксплуатацию. Очевидец, который оказался на месте происшествия, объяснил ИА «Ура.ру», что следы поджога видны в трех местах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется поиск поджигателей.

Шумков заметил, что в 2019 году в Куртамышском районе сожгли крупную овцеферму и несколько новых комбайнов в поле, а до этого в Шатровском районе подожгли картофелехранилище. «Ну ладно овцы, ну комбайны… лыжная база-то кому помешала? Это же для ваших детей и для горожан», — удивился губернатор.

Ранее в октябре суд Старицкого района Тверской области вынес решение в отношении жительницы Торжка, которую обвинили в поджоге имущества. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна выплатить 639 тыс. рублей в пользу потерпевшего. Установлено, что пьяная женщина взяла в сарае бутылку с керосином, через открытую форточку облила горючей жидкостью занавеску и подожгла ее зажигалкой.

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