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Женщину оштрафовали на 600 тыс. рублей за поджог дома в Торжке

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Суд Старицкого района Тверской области вынес решение в отношении жительницы Торжка, которую обвинили в поджоге имущества. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна выплатить 639 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Как пишут «Тверские ведомости», следователи установили, что в апреле женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за неприязненных отношений с потерпевшим, решила поджечь дом.

Для этого она взяла в сарае бутылку с керосином, через открытую форточку облила горючей жидкостью занавеску, подожгла ее зажигалкой, после чего скрылась.

Ущерб, причиненный огнем, оценили в 639 тыс. рублей. Во время следствия женщина полностью признала вину, раскаялась и согласилась сотрудничать со следствием.

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