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Премию правительства присудили разработчикам двигателя для электросамолета

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Разработчики технологии производства деталей из высокотемпературных сверхпроводников для двигателя электросамолета получили премию правительства России за 2020 год. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в компании — разработчике технологии «СуперОкс».

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«Александр Молодык, Алексей Манкевич (ООО «С-Инновации»), Алексей Воронов, Владислав Калитка и Антон Маркелов (ЗАО «СуперОкс») отмечены высокой государственной наградой за разработку технологии промышленного производства провода на основе высокотемпературных сверхпроводников второго поколения и прикладное использование этих новых материалов в высокотемпературных сверхпроводниковых устройствах», — говорится в сообщении.

С применением провода компания «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований разработала, изготовила и испытала образцы электродвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 50 и 500 кВт.

На данный момент «СуперОкс» в кооперации с Центральным институтом авиационного моторостроения имени Баранова готовят испытания двигателя на самолете-лаборатории. Летные испытания планируют провести в конце 2021 — начале 2022 года.

Ранее, 25 октября, российский путешественник Федор Конюхов представил прототип электрического самолета «Альбатрос», на котором планирует в 2020 году совершить кругосветный полет. Конюхов планирует облететь планету по маршруту в 35 тыс. км: Австралия — Новая Зеландия — Чили–Аргентина–Бразилия–ЮАР–Австралия.

66-летний Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, он 17 раз пересек Атлантику. Путешественник побывал на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте. Конюхов руководит собственной школой путешественников.

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