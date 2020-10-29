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Мировые цены на нефть в четверг усугубили падение среды

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Мировые цены на нефть в четверг усугубили падение среды. Котировки эталонных сортов в течение дня снизились на 5–6%. Стоимость фьючерсов на WTI впервые с начала лета опускалась ниже $35 за баррель. Европейская Brent стала дешевле $38 за баррель впервые с 15 июня. Цена поставок Brent в декабре достигла минимума с 29 мая. Ввиду обострения пандемии COVID-19 сырьевые трейдеры не верят в перспективу скорого восстановления мирового спроса на топливо. Еще сильнее ухудшило настроение на рынке поступившее в среду известие о росте товарных запасов нефти в США.

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