Мировые цены на нефть в четверг усугубили падение среды. Котировки эталонных сортов в течение дня снизились на 5–6%. Стоимость фьючерсов на WTI впервые с начала лета опускалась ниже $35 за баррель. Европейская Brent стала дешевле $38 за баррель впервые с 15 июня. Цена поставок Brent в декабре достигла минимума с 29 мая. Ввиду обострения пандемии COVID-19 сырьевые трейдеры не верят в перспективу скорого восстановления мирового спроса на топливо. Еще сильнее ухудшило настроение на рынке поступившее в среду известие о росте товарных запасов нефти в США.