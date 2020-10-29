Прямой эфир

Трехлетний ребенок в Москве ушел из детсада в торговый центр

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту пропажи трехлетнего мальчика из детского сада в Москве, которого нашли в торговом центре, начата проверка. Об этом сообщили в четверг, 29 октября, в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Случай вопиющий»: ребенок потерялся из-за высадившего его кондуктора
Что делать с периодическим высаживанием детей из транспорта

«Ребенок был обнаружен в торговом центре. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает», — сказала она.

По предварительной информации, мальчик ушел из дошкольного образовательного учреждения на улице Корнейчука.

Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

По информации телеканала «360», ребенок пропал во время прогулки. О нахождении маленького мальчика без взрослых в торговом центре «Час пик» в полицию сообщил охранник. Ребенка передали родителям.

Ранее похожий случай произошел в феврале в Северо-Западном округе столицы. В полицию поступило сообщение о ребенке, который гулял по Пятницкому шоссе без сопровождения родителей.

Полицейские выяснили, что мальчик во время тихого часа покинул учреждение и пошел в сторону дома. Ребенка отвезли в полицию, а потом сообщили о произошедшем родителям.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020