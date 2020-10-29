Трехлетний ребенок в Москве ушел из детсада в торговый центр

По факту пропажи трехлетнего мальчика из детского сада в Москве, которого нашли в торговом центре, начата проверка. Об этом сообщили в четверг, 29 октября, в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Ребенок был обнаружен в торговом центре. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает», — сказала она.

По предварительной информации, мальчик ушел из дошкольного образовательного учреждения на улице Корнейчука.

Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

По информации телеканала «360», ребенок пропал во время прогулки. О нахождении маленького мальчика без взрослых в торговом центре «Час пик» в полицию сообщил охранник. Ребенка передали родителям.

Ранее похожий случай произошел в феврале в Северо-Западном округе столицы. В полицию поступило сообщение о ребенке, который гулял по Пятницкому шоссе без сопровождения родителей.

Полицейские выяснили, что мальчик во время тихого часа покинул учреждение и пошел в сторону дома. Ребенка отвезли в полицию, а потом сообщили о произошедшем родителям.