Ограничения из-за COVID-19 продлили в Орловской области до конца года

В Орловской области до конца 2020 года продлили ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение принял региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

Соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора Андрея Клычкова. По его словам, которые приводит InfoOrel.ru, коронавирус не исчезнет ни через неделю, ни через две, ни через три. Но если ситуация изменится, администрация внесет коррективы.

Режим повышенной готовности предполагает в том числе соблюдение масочного и перчаточного режима во всех общественных местах, в транспорте, в том числе и в такси, соблюдение социальной дистанции.

12 октября сообщалось, что губернатор и его семья заболели коронавирусом. По признанию Клычкова, у него была поражена существенная доля легких.