Прямой эфир

Центр подготовки футболистов с 8 полями построят в Ростове-на-Дону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На левом берегу Ростова-на-Дону собираются строить крупный центр подготовки футболистов. Он должен появиться до 2024 года.

Это будет спортивный кластер с восемью футбольными полями. Также там будет трасса для экстремальных видов спорта ВМХ и маунтинбайка, зона современного пятиборья, физкультурно-оздоровительный комплекс, поле для метания, легкоатлетическая зона, бассейн, стадион для пляжных видов спорта и эллинги для хранения лодок.

Центром кластера сделают стадион «Ростов Арена». Рядом с ним возведут крытый спортивно-зрелищный комплекс на 8 тыс. зрителей, скалодром, скейт-парк и трассу для картинга.

Как пишет RostovGazeta, к 2024 году на территории кластера будут заниматься 20 олимпийскими видами спорта.

В середине октября сообщалось, что на Береговой набережной Ростова-на-Дону будет ограничено жилищное строительство. Об этом попросили администрацию местные жители.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020