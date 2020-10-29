Центр подготовки футболистов с 8 полями построят в Ростове-на-Дону

На левом берегу Ростова-на-Дону собираются строить крупный центр подготовки футболистов. Он должен появиться до 2024 года.

Это будет спортивный кластер с восемью футбольными полями. Также там будет трасса для экстремальных видов спорта ВМХ и маунтинбайка, зона современного пятиборья, физкультурно-оздоровительный комплекс, поле для метания, легкоатлетическая зона, бассейн, стадион для пляжных видов спорта и эллинги для хранения лодок.

Центром кластера сделают стадион «Ростов Арена». Рядом с ним возведут крытый спортивно-зрелищный комплекс на 8 тыс. зрителей, скалодром, скейт-парк и трассу для картинга.

Как пишет RostovGazeta, к 2024 году на территории кластера будут заниматься 20 олимпийскими видами спорта.

В середине октября сообщалось, что на Береговой набережной Ростова-на-Дону будет ограничено жилищное строительство. Об этом попросили администрацию местные жители.