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Путин заявил об осторожном отношении в России к нетрадиционным бракам

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Россия с осторожностью, но при этом с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе и к бракам. Об этом в четверг, 29 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже», ― сказал он на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Путин подчеркнул, что он как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем в стране, а в нетрадиционных браках дети не рождаются.

14 июля сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России не только однополые браки, но и между теми, кто ранее сменил пол.

Авторами законопроекта стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина и сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

В конце мая, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% респондентов поддержал поправку к Конституции о брачном союзе женщины и мужчины, которая в настоящий момент закреплена в новой редакции Основного закона.

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