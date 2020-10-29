Осенние смены отменили в лагерях Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации будут отменены осенние смены в детских лагерях. Решение принял муниципальный штаб по борьбе с коронавирусом.

Деньги за путевки уже начали возвращать родителям, рассказали ТагилСити.Ру в городском управлении образования. По данным чиновников, учреждения, которые отвечают за возврат средств, сами связываются с теми, кто купил путевку, и сообщают о приостановке работы лагерей.

В Свердловской области школьников досрочно отправили на каникулы. Предполагалось, что они завершатся 9 ноября, но власти рекомендовали продлить их еще на неделю.