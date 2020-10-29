Прямой эфир

Промоутер Хрюнов поспорил на $5 тыс. на число раундов боя Гассиева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промоутер и организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов поспорил на $5 тыс. с блогером и российским бойцом смешанных единоборств Артемом Тарасовым.

Тема спора заключается в том, продлится ли боксерский поединок россиянина Мурата Гассиева и албанца Нури Сефери все 10 раундов.

Супертяжело в бою: Гассиева и Усика ждут трудные поединки
Россиянин впервые за два года вернется на ринг в Сочи, а украинец будет биться в Лондоне

По мнению Тарасова, бой не продлится дольше трех раундов.

«Будет крутое шоу, но не будет крутого боя. <...> Человек (Сефери. — «Известия») возрастной, давно не дрался, как и Мурат. И уровень класса его, словно перворазрядник выходит драться с мастером спорта международного класса. Я не думаю, что бой продлится дольше трех раундов», — сказал Тарасов.

Хрюнов уверен, что бой продлится всю дистанцию.

В свою очередь, российский боксер, политик, комментатор боя Гассиева и Сефери в эфире РЕН ТВ Николай Валуев заявил, что в супертяжелой весовой категории исход боя может решить один удар.

Бой состоится 31 октября в Сочи. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020