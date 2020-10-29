Промоутер Хрюнов поспорил на $5 тыс. на число раундов боя Гассиева

Промоутер и организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов поспорил на $5 тыс. с блогером и российским бойцом смешанных единоборств Артемом Тарасовым.

Тема спора заключается в том, продлится ли боксерский поединок россиянина Мурата Гассиева и албанца Нури Сефери все 10 раундов.

По мнению Тарасова, бой не продлится дольше трех раундов.

«Будет крутое шоу, но не будет крутого боя. <...> Человек (Сефери. — «Известия») возрастной, давно не дрался, как и Мурат. И уровень класса его, словно перворазрядник выходит драться с мастером спорта международного класса. Я не думаю, что бой продлится дольше трех раундов», — сказал Тарасов.

Хрюнов уверен, что бой продлится всю дистанцию.

В свою очередь, российский боксер, политик, комментатор боя Гассиева и Сефери в эфире РЕН ТВ Николай Валуев заявил, что в супертяжелой весовой категории исход боя может решить один удар.

Бой состоится 31 октября в Сочи. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.