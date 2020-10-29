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В России разработали систему обеззараживания воздуха для такси

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В России проходит испытания специальная система обеззараживания воздуха в автобусах, такси и другом общественном транспорте. Об этом 29 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

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«Портативная система дезинфекции общественного транспорта, а также такси и каршеринга может появиться в России уже в начале следующего года. Устройство обеззараживает салон транспортного средства от вирусов, в том числе коронавируса, и убивает опасные для человека бактерии», — отметили в организации.

Система разработана специалистами Воронежского государственного технического университета. Ее можно установить в любой автомобиль. Устройство умеет определять присутствие в салоне человека и в зависимости от этого активировать различные режимы работы.

16 октября сообщалось, что столичная полиция начала рейды по проверке наличия масок и перчаток у пассажиров общественного транспорта в Москве.

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