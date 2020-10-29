Единую билетную систему создадут в столичном регионе к 2021 году

В столице России и Московской области к началу 2021 года создадут единую билетную систему. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Житель Москвы или Подмосковья пользуется разными картами. С января месяца благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на ж/д, и на автобусах — везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах», — цитирует губернатора интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что каждый день по дорогам, связывающим столицу и область, проезжают миллионы человек. Развивать транспортную систему без единой стратегии столичный регион не может, подчеркнул Собянин.

В конце августа стало известно, что карту «Тройка» можно будет сделать персонализированной с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете.

Перед запуском предложения пассажиры смогут принять участие в его тестировании.