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Единую билетную систему создадут в столичном регионе к 2021 году

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В столице России и Московской области к началу 2021 года создадут единую билетную систему. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Житель Москвы или Подмосковья пользуется разными картами. С января месяца благодаря нашей совместной стратегии будет единая карта, действовать она будет и на ж/д, и на автобусах — везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах», — цитирует губернатора интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что каждый день по дорогам, связывающим столицу и область, проезжают миллионы человек. Развивать транспортную систему без единой стратегии столичный регион не может, подчеркнул Собянин.

В конце августа стало известно, что карту «Тройка» можно будет сделать персонализированной с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете.

Перед запуском предложения пассажиры смогут принять участие в его тестировании.

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