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Цена нефти Brent упала ниже $39 за баррель впервые с начала октября

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Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $39 впервые со 2 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 12:02 (мск) стоимость январского фьючерса нефти Brent упала до $38,92 за баррель, цена декабрьских фьючерсов — до $38,61 за баррель.

Стоимость декабрьского фьючерса нефти WTI в ходе торгов на бирже NYMEX, по состоянию на 12:23 (мск) составила $36,63.

Ранее, 28 октября, цена на фьючерсы нефти Brent опустилась в ходе торгов ниже $40 за баррель до отметки $39,65. В этот же день курс евро поднялся выше отметки 92 рубля в ходе торгов. Курс доллара вырос до 78,38 рубля. Официальный курс, объявленный Банком России на четверг, отстает от этих показателей. Согласно данным регулятора, 29 октября доллар от ЦБ будет стоить 77,55 рубля, евро — 91,26 рубля.

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