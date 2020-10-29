В JAC раскрыли подробности о новом лифтбэке J7 для России

Новый китайский лифтбэк JAC J7 будет предлагаться в России в в трех комплектациях: Basic, Comfort и Luxury. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 октября в редакцию «Известий».

Отмечается, что вне зависимости от комплектации новый лифтбэк оснащается светодиодными головными фарами и дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом.

В версию Basic включены мультифункциональный руль, складывающаяся в пропорции 40/60 спинка заднего сиденья с возможностью регулировки наклона, USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая приборная панель, вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы и управления основным оборудованием, подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

В комплектации Comfort в дополнение к перечисленному оборудованию предлагаются люк с электроприводом, кожаная обивка салона, камера заднего вида, четыре датчика парковки и круиз-контроль.

Топовая комплектация Luxury получит функцию автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемые при запирании автомобиля наружные зеркала, руль с отделкой кожей, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности, и аудиосистему с 6 динамиками.

Модель разработана в итальянском дизайн-центре JAC под руководством шеф-дизайнера Даниэля Гальоне. Длина, ширина и высота JAC J7 модели составляют 4772 мм, 1820 мм и 1492 мм соответственно.

Лифтбэк JAC J7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 136 л.с. Коробок передач будет предусмотрено две: шестиступенчатая механическая трансмиссия и вариатор.

Информация о ценах будет представлена ближе к старту продаж, который намечен на ноябрь 2020 года.

28 октября сообщалось, что на российском рынке появится новый китайский семиместный кроссовер JAC S7.