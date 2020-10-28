В России появится новый кроссовер JAC S7

На российском рынке появится новый китайский семиместный кроссовер JAC S7. Это следует из «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС), которое опубликовано 28 октября в базе Росстандарта.

В документе говорится, что длина автомобиля составляет 4776 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1760 мм. Размер колесной базы достигает 2750 мм.

Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Силовой агрегат сочетается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

В списке оборудования — шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, система старт-стоп, климат-контроль, навигация, электропривод багажника, парктроники, система кругового обзора.

Автомобиль будет выпускаться на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай.

7 июля сообщалось, что JAC планирует в скором времени начать продажи в России нового лифтбека.