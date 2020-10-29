Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Аргентины

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в четверг, 29 октября, в Атлантическом океане у берегов Аргентины, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным организации, эпицентр толчков находился на расстоянии 1014 км к юго-востоку от города Ушуая (провинция Огненная Земля).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Днем ранее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5.