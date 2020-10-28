У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом в среду, 28 октября, сообщается на сайте «Единой геофизической службы РАН».

Сейсмическое событие зафиксировали рано утром в среду. Эпицентр подземных толчков находился в 151 км от города Петропавловск-Камчатский на глубине 57,8 км, пишет RT.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Накануне в регионе за сутки зафиксировали шесть землетрясений магнитудой от 3,5 до 5. Наиболее сильные сейсмособытия произошли вечером в понедельник, 26 октября, на территории Олюторского района. Одно из них имело магнитуду 4,5. Его эпицентр находился в 28 км от села Тиличики.