Иммунолог опровергла мифы о пользе чеснока и имбиря в борьбе с вирусами

Врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева в беседе с «Федеральным агентством новостей» в среду, 28 октября, развеяла мифы о пользе имбиря и чеснока в борьбе с вирусными инфекциями.

По словам специалиста, в луке, имбире и чесноке содержится много веществ, которые обладают по большей части противомикробной активностью.

«Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями. Больше всего здесь присутствует противомикробное действие, а не противовирусное», — приводит слова Аплетаевой телеканал «360».

Специалист подчеркнула, что чеснок и имбирь будут полезны для организма только в том случае, если употреблять их в маленьких количествах регулярно. Она напомнила, что чрезмерное употребление этих продуктов может привести к проблемам со здоровьем. Опасность частого употребления имбиря кроется в том, что он раздражает оболочку ротовой полости и желудка, потому его чрезмерное употребление может привести к гастриту и локальным воспалительным процессам в виде язвы желудка. Воспалительные процессы, в свою очередь, негативно влияют на работу иммунной системы.

27 октября Россельхознадзор сообщил о росте импорта имбиря и чеснока. С начала 2020 года ввоз имбиря в страну увеличился на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, а ввоз чеснока — на 25%. Еще в начале пандемии коронавируса, весной 2020 года, в социальных сетях стали распространяться сообщения о якобы эффективности имбиря в борьбе с болезнями, в том числе и коронавирусной инфекцией.

16 октября ФАС сообщила об отсутствии жалоб на стоимость имбиря.