На Сахалине заметили падающий метеорит

Жители города Оха на Сахалине заметили в небе падающий метеорит. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило местное издание skr.su.

Небесное тело заметили 28 октября около 20:30 (12:30 мск). Так, водитель автомобиля на улице Дзержинского смог заснять его на видеорегистратор, после чего опубликовал ролик в Сети, пишет телеканал «Звезда».

Местные жители предположили, что это был болид, потому что метеориты перед падением на Землю видны как болиды, а их полет сопровождается звуком или нарушением радиосвязи.

На кадрах, опубликованных на странице news_sakhalin в Instagram, видно, как метеорит яркой вспышкой освещает небо на несколько секунд, оставляя за собой след.

В начале октября падение метеорита сняли на видео в США. На записи видно, как горящий объект освещает ночное небо, пролетая практически параллельно поверхности земли.