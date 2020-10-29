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В России создали мишенный комплекс с БПЛА для испытания вооружений

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В России завершили госиспытания новейшего мишенного комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили в пресс-службе «Технодинамики» (входит в «Ростех»).

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Испытания, проходившие в центре научно-технических услуг «Динамика», были проведены в полном объеме. В ходе испытаний подтвердились все заданные летно-технические и эксплуатационные характеристики комплекса.

«Комплекс предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений и других целей», — пишет ТАСС в четверг, 29 октября.

В пресс-службе отметили, что получение предварительного заключения о возможности выпуска установочной партии комплекса с БПЛА позволило приступить к серийному изготовлению беспилотников. Для этого компания ввела в строй новый цех для серийной сборки и комплексирования компонентов.

20 октября сообщалось, что холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», представил модуль, который способен обнаруживать беспилотники по звуку. Запуск его серийного производства запланирован на 2021 год.

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