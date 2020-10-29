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Врач назвала особенности лечения коронавируса у детей

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Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала об особенностях протекания коронавирусной инфекции у детей. По ее словам, заболевание у них проходит легче, чем у взрослых.

Если у детей легкая форма коронавируса, то им не требуется особенного лечения. Необходимо обеспечить ребенку облегченное питание, обильное питье и охранительный режим.

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«Я не сталкивалась с тяжелыми пациентами, у моих инфекция протекала легко, как обычная ОРВИ. Только когда дети сдавали тесты, можно было ее выявить. Симптомы были: выраженная слабость, потеря аппетита, легкое покашливание», — рассказала Добрецова РБК в четверг, 29 октября.

Добрецова отметила, что определить наличие коронавируса из-за схожести с ОРВИ у ребенка достаточно сложно, поэтому необходимо сделать тест. Чтобы исключить варианты других вирусных заболеваний, детям необходимо сделать прививку от гриппа.

Реже всего коронавирусную инфекцию можно обнаружить у грудных детей, рассказала врач.

«Я не сталкивалась с болезнью у грудных детей. Здесь многое зависит еще и от иммунитета матери. Если у нее хороший иммунитет, в первый год жизни ее антитела защищают ребенка от многих инфекций. Главное — уменьшить контакты, чтобы друзья и знакомые не ходили и не смотрели на ребенка», — сказала она.

По словам Добрецовой, минимизировать контакты грудничков с другими людьми следует для того, чтобы малыши не испытывали стресс от присутствия незнакомцев. Подобные нервные переживания негативно сказываются на их иммунитете.

20 октября член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что сыпь на коже, особенно на ступнях, может быть первым симптомом коронавирусной инфекции у детей.

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