В Госдепе предупредили Турцию о высоком риске санкций из-за С-400

Вероятность Турции попасть под санкции США из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 возрастает, заявил помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер.

По его словам, с момента заключения сделки Анкары и Москвы была вероятность введения американских санкций против Турции в рамках CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций).

«За период между прошлым и нынешним годом риск (введения ограничений) увеличился…Год назад намерение [США] заключалось в том, чтобы вывести Турцию из-под угрозы, сегодня помянутый риск весьма реален. <...> Санкции являются одним из действительно существующих вариантов действий», — цитирует его 29 октября ТАСС.

Купер отметил, что многие страны, желающие приобрести оружие российского производства, наблюдают за тем, как Вашингтон поступит с Анкарой. По его словам, «красной линией», которую Турция не должна переступать является постановка С-400 на боевое дежурство.

Кроме того, представитель госдепа заверил, что Турция упустила свой шанс наладить отношения с США и НАТО.

16 октября стало известно, что Турция впервые опробовала на учениях купленные у России С-400 «Триумф». Были выполнены пуски трех ракет, все они успешно поразили назначенные цели.

Ранее США уже неоднократно выражали недовольство от приобретения Анкарой российских комплексов ПВО и даже исключили турецкую сторону из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турция заверила, что не откажется от комплексов даже в случае введения санкций.