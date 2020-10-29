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В США сестры напали на охранника с ножом за просьбу надеть маску

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В США две сестры напали на охранника с ножом после просьбы надеть медицинские маски и воспользоваться антисептиком, пишет Chicago Tribune в среду, 28 октября.

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21-летняя Джессика Хилл и ее 18-летняя сестра Джейла вошли в магазин незадолго до его закрытия. К девушкам подошел охранник и попросил надеть маски и использовать дезинфицирующее средство для рук, так как существует риск заражения коронавирусом, однако девушки отказались выполнить требования.

В результате между ними произошла ссора. Охранник попросил сестер покинуть магазин, однако они начали бить его мусорным ведром. Пока одна из них держала мужчину за волосы, вторая достала нож, спрятанный в расческе, и нанесла охраннику несколько ударов по голове и туловищу.

Мужчина был доставлен в больницу с 27 колотыми ранами. Адвокат сестер заявила, что нанесение ранений было самообороной и что обе женщины страдают биполярным расстройством.

22 октября сообщалось, что в Великом Новгороде пассажир автобуса начал стрельбу после того, как его попросили надеть маску.

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