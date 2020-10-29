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Запуск Crew Dragon к МКС перенесли из-за дефекта двигателей Falcon 9

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Представитель компании SpaceX Ханс Кенигсман заявил 28 октября на брифинге, что запуск Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) был отложен из-за дефекта двигателей первой ступени Falcon 9.

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Запуск должен был состояться 31 октября. Однако в начале октября во время запуска Falcon 9 со спутником GPS III ракета автоматически отключилась за несколько секунд до старта.

В ходе проверки специалисты выяснили, что это произошло из-за маркировочного вещества, попавшего в два из девяти двигателей. Оно могло вызвать их запуск раньше, чем планировалось, поэтому сработала блокировка системы. Вероятно, вещество осталось после чистки деталей, подчеркнул Кенигсман.

«Это был хороший отказ. Она [ракета] сделала именно то, на что мы ее запрограммировали», — цитирует представителя SpaceX издание The Verge.

По его словам, компании понадобится около недели, чтобы заменить двигатели.

Новый пилотируемый запуск Crew Dragon запланирован на 14 ноября в 19:49 (15 ноября в 03:49 мск). Корабль доставит на орбиту четырех астронавтов. В космос отправятся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер. К команде также присоединится японский астронавт Соити Ногути. На борту МКС экипаж проведет шесть месяцев.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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