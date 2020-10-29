В Петербурге задержали грабившую гомосексуалистов банду

В Санкт-Петербурге полицейские задержали членов банды, которые нападали и грабили лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: знакомились с потенциальными жертвами на сайтах знакомств и приглашали на свидания. После того, как мужчины приходили в условленное место, их встречали грабители, пишет РЕН ТВ в четверг, 29 октября.

Сейчас правоохранители устанавливают точное число пострадавших от разбойных нападений.

Отмечается, что два года назад в Санкт-Петербурге осудили участников другой банды, которые также нападали на представителей ЛГБТ-сообщества. Они знакомились с мужчинами на специализированных сайтах, заманивали в подъезды и требовали отдать деньги, а если потерпевшие отказывались, то избивали их.

В июле в Санкт-Петербурге на здание школы, расположенной на Колпинском шоссе, повесили радужный флаг ЛГБТ-сообществ. При этом рядом с ним развевался и российский триколор.

Завуч образовательного учреждения назвала появление этого полотнища диверсией, так как на момент случившегося в школе проходил Единый госэкзамен. Флаг, по ее словам, быстро сняли.