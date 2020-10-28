Рязанская область получила средства на строительство школы в Сасове

Заключено соглашение между Минобразования РФ и Рязанской областью на строительство средней общеобразовательной школы в Сасове.

Субсидия превышает 350 млн рублей. В 2020 году на эти цели из федерального бюджета поступит более 66 млн рублей, а в 2021 году – более 285 млн рублей, отмечает РИА «7 новостей».

«Эта школа жизненно необходима в Сасове. За нее долго боролись, и даже в условиях пандемии, когда на новые объекты очень сложно находить средства, государство нашло возможность нас поддержать. За это огромное спасибо депутату от Рязанской области Андрею Михайловичу Макарову», – сказал губернатор региона Николай Любимов.