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Заболевший коронавирусом Кличко рассказал о своем состоянии

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Мэр Киева Виталий Кличко, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, а также поблагодарил горожан за поддержку на местных выборах.

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«Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов — что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины», — написал он в Facebook в среду, 28 октября.

Также Кличко отметил, что поддержка киевлян на местных выборах является показателем доверия горожан к происходящим в украинской столице изменениям. Он подчеркнул, что продолжит работать над преображением Киева, чтобы сделать его еще более комфортным для жителей.

Мэр украинской столицы сообщил, что болен коронавирусом 24 октября. Он отметил, что несмотря на хорошее самочувствие вынужден уйти на самоизоляцию, однако продолжит выполнять свои должностные обязанности.

Позже, 26 октября, стало известно, что Кличко победил в первом туре прошедших местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей.

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