«Love-коуч» вымогал у жительницы Казани 13 млн рублей

Жительница Казани после третьего развода выставила на продажу свою почку по цене 13 млн рублей, чтобы записаться на курсы «love-коуча». По данным Kazanfirst, объявление появилось около месяца назад на одном из сайтов.

Установлено, что потерпевшая познакомилась с мужчиной, который обещал наладить ее личную жизнь за несколько занятий. Однако его услуги были настолько дорогостоящими, что женщина решилась продать собственный внутренний орган. Как пишет Inkazan.ru, в отношении коуча возбуждено дело по факту вымогательства.

Ранее психолог Жанна Абрамова дала мужчинам три основных совета о том, как сделать возлюбленную счастливой. В первую очередь она рекомендовала учитывать ее в своих планах, так как это вселяет уверенность в партнере.