Психолог рассказала о способах осчастливить женщину

Психолог Жанна Абрамова дала мужчинам три основных совета о том, как сделать женщину счастливой.

В первую очередь она рекомендовала мужчинам учитывать возлюбленную в своих планах, так как это вселяет женщине уверенность в партнере. Показать это можно с помощью таких фраз, как «мы поедем», «мы сделаем» или «мы купим».

Также женщинам необходимо быть уверенной в своем избраннике, в том числе это касается рождения детей и декрета, отметила психолог. По ее словам, женщины хотят видеть в своем мужчине «крепкое плечо» и возможность обезопасить себя и детей, пишет РЕН ТВ.

Также, по мнению специалиста, иногда женщинам хочется побыть беззащитными и слабыми. Им хочется, чтобы рядом с ними был человек, который может решить все проблемы и всегда окажет помощь. При этом речь не о физической силе, а об ощущении мужественности.

«Именно ощущение мужественности и надежности выбранного партнера делает представительницу прекрасного пола счастливой, довольной и невероятно женственной», — отмечается в сообщении.

В июле психолог Татьяна Василевская рассказала, какие женщины могут простить измены. По словам специалиста, делить женский пол на типы нельзя, потому что у всех женщин есть общее отношение к изменам как к болезненному предательству.