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Самарские ученые создали работающий на газе теплоход

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Самарские ученые создали первый в России теплоход, работающий на сжиженном природном газе. Об этом сообщили исследователи университета имени академика С.П. Королева.

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Прогулочно-экскурсионный теплоход получил название «Чайга-СПГ» и был спущен на воду в городе Зеленодольске (Татарстан). Многие задачи при создании «Чайки» решались впервые, уточняет НИА «Самара».

Для хранения газа на борту установили две криогенные емкости объемом по 6,7 кубометра каждая. Их заправка производится с помощью криогенного передвижного автогазосварщика, способного перевозить 16 т топлива.

Основным преимуществом судов, работающих на газе, является экологичность и рентабельность. Сжиженный газ дешевле традиционного топлива на 30%, а экономия на обслуживании двигателя достигает 20%.

В сентябре рейсы по рекам России начал совершать новейший российский круизный лайнер «Мустай Карим». Событие действительно знаковое. Это первое пассажирское судно, построенное на российской верфи за последние 60 лет. С начала 1960-х годов прошлого века Советский Союз, а затем и Россия не строили речные круизные суда, а покупали их в странах соцлагеря — ГДР, Венгрии, Чехословакии. Сейчас большинство из них уже отмечают полувековой юбилей.

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