Сеть книжных магазинов «Республика» подаст на банкротство

Сеть книжных магазинов «Республика» планирует подать заявление о банкротстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, передает «Интерфакс» в среду, 28 октября.

Поясняется, что компания ООО «Республика» не смогла погасить задолженность перед кредиторами и компенсировать потери, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО «Республика». Соответствующее сообщение появится на сайте «Федресурс» в ближайшее время», — привели сообщение пресс-службы «Республики» в агентстве.

В компании рассказали, что уже в марте 2020 года началось сильное снижение трафика в магазинах, особенно тех, которые были расположены в торговых центрах, а онлайн-продажи не смогли покрыть убытки.

«Онлайн-канал не мог компенсировать потерь, поскольку по понятным причинам в условиях кризиса и неопределенности для российского покупателя бумажные книги, которые и в нормальных условиях не являются товаром первой необходимости, уступили приоритет другим потребительским товарам», — процитировали сообщение компании в агентстве.

С 1 июня 2020 года московские книжные магазины начали восстанавливать деятельность после начала пандемии коронавирусной инфекции.

Однако в июле 2020 года около 40% российских книжных магазинов оставались закрытыми. Как сообщили в Российском книжном союзе, в основном не смогли восстановиться магазины, которые находились в торговых центрах.