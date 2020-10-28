В России запретят брать животных на пляжи с 2021 года

Со следующего года в России запретят брать животных на пляжи. Соответствующий приказ опубликован в среду, 28 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на российских пляжах утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — говорится в тексте приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации».

Также на пляжах запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этого местах и «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Продолжит действовать запрет на купание при подъеме красного или черного флагов, купание за буйками, их срыв или притапливание.

Владельцев пляжей с 1 июля 2021 года обяжут проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей, сообщать в экстренные службы о ЧС.

Кроме того, с 2021 года на пляжах в зоне купания не должно быть маломерных судов за исключением спасательных.

«На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее 2 м от внешней стороны границы зоны купания», — говорится в документе.

Ранее, 19 октября, стало известно, что в Калининграде планируют обустроить новые места для купания.

В августе в администрации Калининграда говорили о том, что пляжная инфраструктура может появиться на Верхнем и Нижнем озерах города только после того, как водоемы почистят и в них разрешат купаться.