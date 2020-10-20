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Новые места для купания планируют обустроить в Калининграде

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В Калининграде планируют создать новые места для купания. Об этом глава управления по делам ГО и ЧС Яков Филатов рассказал во время заседания комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета 19 октября.

По его словам, у озера Форелевое есть потенциальное место для обустройства пляжа, однако «рельеф самого дна не обеспечивает безопасность». В 2 м от берега идет резкое увеличение глубины, пишет Калининград.Ru.

Другим местом, где возможно оборудовать пляж, является водоем на улице Новгородской. Там сейчас появился большой новый квартал. Вопрос по созданию пляжа прорабатывается с комитетом горхозяйства, однако с этим также есть свои трудности, отметил чиновник.

Третьим рассматриваемым местом является карьер в районе СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежном. Глава управления заявил, что там проблема заключается в том, что водоем принадлежит Гурьевску, а суша — Калининграду. При этом карьер полностью подходит для купания. Вопрос обустройства пляжа обсуждается правительством.

В августе в администрации Калининграда говорили о том, что пляжная инфраструктура может появиться на Верхнем и Нижнем озерах города только после того, как водоемы почистят и в них разрешат купаться.

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